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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bilinçli olarak yok etti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni patlayıcılarla havaya uçurmasını şiddetle kınadı.

Mehmet Nuri Uçar  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ni bilinçli olarak yok etti

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze’de kanser hastalarının tedavisi için tek ihtisas hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail tarafından işgal süresince askeri üs olarak kullanıldığı ve geri çekilirken tamamen yok edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırı, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemini kasten çökertmeye yönelik sistematik yıkım politikasının bir parçası ve soykırım zincirinin bir halkasıdır." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, "Hamas'ın askeri amaçla kullandığı" iddiasıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni patlayıcı döşeyerek havaya uçurmuştu.

21.03.2025

İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yıllarında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.

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