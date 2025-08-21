Dolar
Bakan Bak, dünya gençler yüzme şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Muhammed Boztepe  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Bakan Bak, dünya gençler yüzme şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı

Ankara

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli sporcumuz Kuzey Tunçelli'yi yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

