Muškarac preminuo u bolnici od povreda zadobijenih kada je izraelski dron pogodio njegovo vozilo u provinciji Nabatieh

Libanac preminuo nakon izraelskog napada dronom na jugu Libana Muškarac preminuo u bolnici od povreda zadobijenih kada je izraelski dron pogodio njegovo vozilo u provinciji Nabatieh

Libanac je u utorak preminuo od povreda zadobijenih kada je izraelski dron pogodio njegovo vozilo na jugu Libana, objavila je libanska državna novinska agencija.

Nacionalna novinska agencija saopćila je da je muškarac, identificiran kao Ali Sabah, preminuo u bolnici od povreda nakon što je izraelski dron pogodio njegovo vozilo u provinciji Nabatieh.

Ministarstvo zdravstva Libana ranije u utorak saopćilo je da su dvije osobe ranjene u izraelskom napadu dronom u Nabatiehu.

Ministarstvo je navelo da je napad izveden u dva navrata, pri čemu je u drugom napadu pogođen medicinski tim koji je stigao kako bi ukazao pomoć ranjenom muškarcu, a oštećeno je i vozilo hitne pomoći.

Uprkos pregovorima koji su u toku, Izrael nastavlja agresiju u Libanu koja je počela 2. marta, pri čemu je do sada ubijeno 4.335 ljudi, ranjeno 12.277, a više od milion ljudi je raseljeno, prema podacima libanskih vlasti.

Pod pokroviteljstvom SAD-a, Bejrut i Tel Aviv su 26. juna potpisali okvirni sporazum kojim je predviđeno postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih teritorija Libana u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske i razoružavanje oružanih grupa, što se odnosi na Hezbollah.

Izrael i dalje okupira područja na jugu Libana, neka već decenijama, a druga od rata 2023. i 2024. godine, dok su izraelske snage tokom aktuelnog rata prodrle više od 10 kilometara (6 milja) u libansku teritoriju.