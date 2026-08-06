Još četiri vojnika ranjena, javili izraelski mediji, dok se upadi u Liban nastavljaju uprkos primirju

Dva izraelska vojnika poginula u eksploziji na jugu Libana Još četiri vojnika ranjena, javili izraelski mediji, dok se upadi u Liban nastavljaju uprkos primirju

Dva izraelska vojnika su poginula, a četiri ranjena u eksploziji eksplozivne naprave na jugu Libana, javili su u četvrtak izraelski mediji, dok Tel Aviv nastavlja vojne upade u Liban uprkos primirju.

Incident se dogodio u gradu Majdal Zoun, u okrugu Tyre, javio je izraelski Kanal 12.

Izraelska vojska u saopćenju je također potvrdila da su u srijedu poginula dvojica vojnika.

Bejrut i Tel Aviv trenutno u Rimu vode sedmu rundu pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Očekuje se da će trodnevni razgovori, na kojima se, između ostalog, raspravlja o primirju i izraelskom povlačenju iz Libana, biti završeni u četvrtak.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u izraelskim napadima na Liban od drugog marta poginule su najmanje 4.333 osobe, dok je 12.250 ranjeno.