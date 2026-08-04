Liban i Izrael otvorili sedmu rundu direktnih pregovora u Rimu Razgovori obuhvataju pitanja vezana za provedbu okvirnog sporazuma uz posredovanje SAD-a

Sedma runda direktnih pregovora između Libana i Izraela počela je u utorak u glavnom gradu Italije, Rimu, uz pokroviteljstvo Sjedinjenih Američkih Država, prenijeli su libanski mediji.

Delegacije obje strane učestvuju u razgovorima o pitanjima povezanim s provedbom okvirnog sporazuma uz posredovanje SAD-a, potpisanog u junu između Bejruta i Tel Aviva, saopćila je Nacionalna novinska agencija (NNA).

Italijanska novinska agencija ANSA potvrdila je početak pregovora, bez dodatnih detalja.

Rim je 14. juna bio domaćin šeste runde pregovora, nakon pet rundi održanih u Washingtonu, koje su rezultirale potpisivanjem okvirnog sporazuma 26. juna. Sporazum predviđa postepeno povlačenje Izraela sa svih okupiranih teritorija Libana u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske na tim područjima i razoružavanje naoružanih grupa, što se odnosi na Hezbollah.

Pregovori se održavaju u trenutku kontinuiranih tenzija duž južne granice Libana i nastavka izraelskih operacija čišćenja terena, rušenja i eksplozija usmjerenih na kuće i druge objekte u više južnih gradova.

Od 2. marta, izraelski napadi na Liban usmrtili su 4.333 osobe, a 12.236 ih je ranjeno, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva.

Izrael je nastavio napade uprkos potpisivanju „okvirne formule“ sporazuma uz posredovanje SAD-a između Bejruta i Tel Aviva 26. juna.