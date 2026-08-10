Izraelska vojska izvela nove napade u Libanu uprkos primirju Izraelske snage pucale iz mitraljeza prema Wadi al-Salouqu, artiljerijom granatirale Mansouri, navode libanski državni mediji

Izraelska vojska izvela je u ponedjeljak zračne napade i artiljerijsko granatiranje položaja na jugu Libana, nastavljajući kršiti primirje.

Izraelske snage tokom noći pucale su iz mitraljeza prema području Wadi al-Salouqi u južnoj libanskoj pokrajini Nabatieh i artiljerijom granatirale grad Mansouri, objavila je libanska državna novinska agencija NNA.

Bombardovan je i Kfar Tebnit, dok je periferija grada Nabatieh al-Fawqa povremeno bila izložena artiljerijskom granatiranju, navela je agencija.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti.

Napadi su uslijedili nekoliko dana nakon završetka sedme runde pregovora između Libana i Izraela uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, održane u četvrtak u Rimu.

Razgovori su bili usmjereni na pitanja povezana s provedbom okvirnog sporazuma potpisanog 26. juna.

Libanski predsjednik Joseph Aoun izjavio je u petak tokom sjednice Vlade da je njegova zemlja u pregovorima u Rimu ostvarila "pozitivan napredak" u pitanjima granice i razmjene zarobljenika.

Okvirni sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga s okupirane libanske teritorije, počevši od pilot-faze u određenim područjima, u zamjenu za raspoređivanje libanske vojske i razoružavanje oružanih grupa, što je referenca na Hezbollah.

Uprkos pregovorima koji su u toku, Tel Aviv nastavlja ofanzivu u Libanu. Prema podacima libanskih zvaničnika, u toj ofanzivi od 2. marta poginulo je 4.335 ljudi, 12.277 je ranjeno, a više od milion ljudi je raseljeno.