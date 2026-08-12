Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopćilo da potez krši međunarodno pravo i rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a te da nema nikakvu pravnu težinu

Turska osudila potez Kolumbije kojim se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni Ministarstvo vanjskih poslova Turske saopćilo da potez krši međunarodno pravo i rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a te da nema nikakvu pravnu težinu

Turska je u utorak oštro osudila izjavu Kolumbije kojom se nastoji legitimirati izraelska okupacija Golanske visoravni, ističući da je riječ o teritoriji koja predstavlja sastavni dio Sirije.

"Takvi izolirani pokušaji, koji predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, posebno Rezolucije 497 Vijeća sigurnosti UN-a, nemaju nikakvu pravnu težinu", navelo je Ministarstvo vanjskih poslova Turske u saopćenju objavljenom na svojoj internetskoj stranici.

Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoje obaveze kako bi se okončala izraelska okupacija na jugu Sirije, uključujući Golansku visoravan, kao i napadi usmjereni protiv suvereniteta i stabilnosti Sirije.

"Turska će nastaviti pružati podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, kao i uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti u toj zemlji", dodaje se u saopćenju.