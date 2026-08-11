Doha pozitivno gleda na odbrambene okvire zasnovane na saradnji i dobrosusjedskim odnosima

Katar pozdravio novi odbrambeni sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana Doha pozitivno gleda na odbrambene okvire zasnovane na saradnji i dobrosusjedskim odnosima

Katar je u utorak pozdravio Sporazum o uzajamnoj odbrani između Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, navodeći da pozitivno gleda na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima.

"Pozdravljamo svaku regionalnu saradnju koja jača sigurnost, stabilnost i odbranu među zemljama regije", rekao je portparol Ministarstva vanjskih poslova Katara Majed Al-Ansari na sedmičnoj konferenciji za novinare u Dohi.

"Saudijska Arabija, Pakistan i Turska zemlje su s kojima imamo strateške odnose i bratske veze zasnovane na zajedničkoj sudbini i zajedničkim izazovima", dodao je.

"Zbog sigurnosti naše regije i sigurnosti svijeta, u potpunosti pozitivno gledamo na svaki odbrambeni okvir zasnovan na saradnji i dobrosusjedskim odnosima", rekao je Al-Ansari.

Istakao je da je "regionalna sigurnost kolektivna odgovornost koja zahtijeva regionalnu koordinaciju i saradnju".

Prošlog petka turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman i pakistanski premijer Shehbaz Sharif potpisali su sporazum u svetom gradu Meki.

Sporazum je dio odbrambene saradnje koja nije usmjerena protiv bilo koje zemlje, već ima za cilj jačanje opredijeljenosti za očuvanje mira, stabilnosti i prosperiteta na regionalnom i globalnom nivou, na osnovu podjele odgovornosti i zajedničkog razumijevanja sigurnosti.

Cilj mu je jačanje kolektivnog odvraćanja od bilo kakvog čina agresije, a predviđa da će se oružani napad na bilo koju od tri zemlje smatrati napadom na sve tri.

Sporazum također uključuje odbrambene aranžmane prema kojima će tri zemlje podržavati sigurnost jedna druge, razvijati saradnju u odbrambenoj industriji i unapređivati interoperabilnost oružanih snaga.