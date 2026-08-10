Grupa pozvala libansku vladu da hitno podnese žalbu Vijeću sigurnosti UN-a nakon što je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo kartu na kojoj su veliki dijelovi juga Libana prikazani kao teritorija Izraela

Hezbollah pozvao Liban da obustavi direktne pregovore s Izraelom zbog karte teritorija Grupa pozvala libansku vladu da hitno podnese žalbu Vijeću sigurnosti UN-a nakon što je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo kartu na kojoj su veliki dijelovi juga Libana prikazani kao teritorija Izraela

Hezbollah je u nedjelju pozvao libansku vladu da obustavi direktne pregovore s Izraelom nakon što je izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo kartu na kojoj su veliki dijelovi juga Libana prikazani kao teritorija Izraela.

Grupa je saopćila da karta otkriva izraelske ambicije prema libanskoj teritoriji i resursima, optužujući Tel Aviv da nastoji nametnuti nove činjenice na terenu.

Karta je u petak objavljena na arapskom nalogu izraelskog Ministarstva vanjskih poslova na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u i prikazuje velike dijelove juga Libana kao dio Izraela.

Hezbollah je ocijenio da karta podriva pregovarački proces, optužujući Izrael da koristi direktne pregovore kako bi kupio vrijeme i istovremeno učvrstio svoje prisustvo na libanskoj teritoriji.

Grupa je pozvala libansku vladu da prekine direktne pregovore s Izraelom i hitno podnese žalbu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Također je zatražila da se Vrhovno vijeće odbrane Libana hitno sastane te pozvala na jedinstven odgovor u cilju zaštite suvereniteta, teritorijalnog integriteta i resursa zemlje.

Libanske vlasti do nedjelje navečer nisu javno komentirale objavljenu kartu. Bejrut je u više navrata zahtijevao potpuno povlačenje izraelskih snaga iz južnog Libana.

Saopćenje Hezbollaha uslijedilo je nakon što su libanski i izraelski pregovarači u četvrtak u Rimu završili sedmu rundu pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Pregovori su bili usmjereni na provedbu okvirnog sporazuma postignutog 26. juna.

Uprkos pregovorima, izraelske vojne operacije na jugu Libana traju od 2. marta. Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, u napadima su poginule 4.333 osobe, dok je 12.250 ranjeno.

Izrael i dalje okupira dijelove južnog Libana, uključujući područja koja drži decenijama, kao i teritorije zauzete tokom rata 2023–2024. godine, kada su izraelske snage prodrle više od 10 kilometara u libansku teritoriju.