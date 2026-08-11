Iz Srebrenice ka Ramallahu: Konvoj za Palestinu iz Turske prelazi u Irak

Halil İbrahim Sincar, Selahattin Erol, Mehmet Demirhan
11. august 2026.•Ažuriranje: 11. august 2026.
Konvoj za Palestinu, koji je krenuo iz Srebrenice u Bosni i Hercegovini, stigao je do turske granice s Irakom, odnosno do graničnog prijelaza Habur u turskom gradu Silopiju.
Aktivisti iz više evropskih zemalja krenuli su ranije iz Srebrenice, a cilj im je skrenuti pažnju na stanje u Gazi i na Zapadnoj obali
Građani su se okupljali u turskim gradovima i podržali Konvoj, a najveći skupovi danas su zabilježeni u Midyatu.
Okupljeni su uzvikivali parole "Pozdrav Gazi, nastavimo otpor" i "Ne šuti, ne budi saučesnik u sločinima".
Konvoj je potom stigao do graničnog prijelaza Habur.
Aktivist Ismail Tiryaki, koji je s ostalim učesnicima konvoja izvjesno vrijeme boravio na parkingu za kamione kod graničnog prijelaza, rekao je novinarima da se masakr u Gazi nastavlja.
"Djeca u Gazi i dalje umiru. Masakr u Gazi se nastavlja. Ova misija ima samo jedan cilj - okončati masakr u Gazi. Uz Božiju pomoć, to ćemo učiniti. Kao narod, uspjet ćemo u tome", rekao je Tiryaki.
Mehmet Demir kazao je da je konvoj krenuo iz Bosne i Hercegovine te da je u Tursku stigao nakon zaustavljanja u Albaniji, Grčkoj i drugim zemljama.
"Želimo molitve koje smo dobili zahvaljujući podršci našeg naroda duž cijele rute spojiti s molitvama palestinske djece i s njima se zagrliti", rekao je.
Učesnici Konvoja će, nakon završetka procedura na graničnom prijelazu Habur, nastaviti put prema Iraku.
Konvoj za cilj ima stići do Palestine preko Iraka i Jordana.