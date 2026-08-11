Volker Turk kaže da je Liban prva zemlja u regiji koja je zvanično ukinula smrtnu kaznu

Visoki komesar UN-a za ljudska prava pozdravio ukidanje smrtne kazne u Libanu Volker Turk kaže da je Liban prva zemlja u regiji koja je zvanično ukinula smrtnu kaznu

Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk u utorak je pozdravio odluku libanskog parlamenta o zvaničnom ukidanju smrtne kazne.

U saopćenju je Turk rekao da je Liban postao prva zemlja u regiji koja je poduzela takav korak te pozvao druge države koje i dalje zadržavaju smrtnu kaznu da slijede njegov primjer.

"Pozdravljam odluku libanskog parlamenta da zvanično ukine smrtnu kaznu", rekao je.

Turk je tu odluku opisao kao "snažnu i principijelnu" posvećenost pravu na život, posebno u trenutku kada se Liban suočava s napadima, gubicima i patnjom.

Također je pozvao da se zakon što prije uputi predsjedniku na odobrenje kako bi mogao stupiti na snagu bez odlaganja.

"Pozivam druge zemlje koje i dalje primjenjuju smrtnu kaznu da slijede ovaj primjer i okončaju ovu nehumanu praksu", rekao je Turk.