Visoki komesar UN-a za ljudska prava pozdravio ukidanje smrtne kazne u Libanu

Beyza Binnur Dönmez
11. august 2026.•Ažuriranje: 11. august 2026.
Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Turk u utorak je pozdravio odluku libanskog parlamenta o zvaničnom ukidanju smrtne kazne.
U saopćenju je Turk rekao da je Liban postao prva zemlja u regiji koja je poduzela takav korak te pozvao druge države koje i dalje zadržavaju smrtnu kaznu da slijede njegov primjer.
"Pozdravljam odluku libanskog parlamenta da zvanično ukine smrtnu kaznu", rekao je.
Turk je tu odluku opisao kao "snažnu i principijelnu" posvećenost pravu na život, posebno u trenutku kada se Liban suočava s napadima, gubicima i patnjom.
Također je pozvao da se zakon što prije uputi predsjedniku na odobrenje kako bi mogao stupiti na snagu bez odlaganja.
"Pozivam druge zemlje koje i dalje primjenjuju smrtnu kaznu da slijede ovaj primjer i okončaju ovu nehumanu praksu", rekao je Turk.