EU poručio da Liban treba biti uključen u američko-iransko primirje Šefica vanjske politike bloka Kaja Kallas pozdravila američko-iranski memorandum o razumijevanju, navodeći da najteža faza pregovora tek predstoji

Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas izjavila je u ponedjeljak da su evropski ministri vanjskih poslova naglasili potrebu da Liban bude obuhvaćen tekućim naporima za postizanje primirja usljed kontinuiranog raspoređivanja izraelskih trupa u toj zemlji.

Nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Luksemburgu, Kallas je rekla da su ministri razgovarali o situaciji u Libanu i naglasili važnost proširenja aranžmana o prekidu vatre na tu zemlju.

"Ministri su kazali da Liban treba biti obuhvaćen primirjem, jer je to zaista potrebno za ovo", rekla je.

Visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država izjavio je u ponedjeljak da je SAD potpisao memorandum o razumijevanju s Iranom radi okončanja četveromjesečnog sukoba, utvrđujući fazni okvir koji povezuje ekonomske mjere, verifikaciju nuklearnog programa i obaveze u vezi s regionalnom sigurnošću.

Kallasine izjave uslijedile su u trenutku kada su i dalje prisutne zabrinutosti zbog izraelskog odbijanja da u potpunosti povuče svoje trupe iz južnog Libana uprkos međunarodnim pozivima i sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD-a.

Kallas je također najavila da je EU odobrio paket pomoći od 100 miliona eura (približno 116 miliona dolara) za Libanske oružane snage radi jačanja državnog autoriteta, dodajući da napreduje rad na novoj misiji EU-a u Libanu.

Govoreći o pomorskoj sigurnosti, Kallas je rekla da će operacija EU-a Aspides nastaviti biti usmjerena na zaštitu brodskih ruta u Crvenom moru, dok će francusko-njemačka koalicija djelovati u Hormuškom moreuzu.

"Jasno je da su i Huti rekli da će pojačati napade pa mislim da ove dvije operacije također idu ruku pod ruku i međusobno se nadopunjuju", rekla je.

Govoreći o razvoju događaja na Bliskom istoku, Kallas je pozdravila objavu SAD-a i Irana o sporazumu za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, opisujući ga kao potencijalni iskorak koji bi mogao stvoriti prostor za daljnje pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim ključnim pitanjima.

"Najteža faza pregovora tek predstoji", rekla je, dodajući da je EU spreman doprinijeti trajnom rješenju putem svog ekonomskog utjecaja i stručnosti u nuklearnoj oblasti.

Govoreći o Gazi i okupiranoj Zapadnoj obali, Kallas je rekla da humanitarna situacija ostaje teška.

Kazala je da je nekoliko država članica predložilo sankcije protiv izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, ali da nije postignut konsenzus.

Kallas je dodala da su mnoge države članice pozvale Evropsku komisiju da pripremi opcije za moguće trgovinske mjere usmjerene na robu porijeklom iz ilegalnih izraelskih naselja, uključujući procjenu pitanja pravila porijekla robe.

Kada je riječ o Kini, Kallas je rekla da su ministri EU-a razgovarali o rastućim zabrinutostima zbog trgovinskih neravnoteža, subvencija, ovisnosti o kritičnim sirovinama i ulozi Pekinga u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Ranije tokom dana ministri su održali razgovore o Armeniji nakon prošlosedmičnih izbora.

Kallas je najavila da EU priprema mjere ekonomske podrške kako bi pomogla Armeniji da se nosi s ruskim trgovinskim ograničenjima te da će nova partnerska misija EU-a u toj zemlji uskoro započeti s radom na suzbijanju cyber napada, nezakonitih finansijskih tokova i drugih prijetnji.