Šefica diplomatije EU Kaja Kallas poručila da Unija mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju dok Moskva ne okonča rat u Ukrajini

EU usvojio nove sankcije povezane s ruskim vojno-industrijskim kompleksom Šefica diplomatije EU Kaja Kallas poručila da Unija mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju dok Moskva ne okonča rat u Ukrajini

Evropska unija u petak je usvojila nove sankcije protiv pet osoba za koje tvrdi da podržavaju ruski vojno-industrijski kompleks, kao odgovor na intenziviranje napada u Ukrajini, saopćilo je Vijeće EU-a.

Vijeće EU-a navelo je da pet sankcioniranih osoba zauzima visoke pozicije u ruskim kompanijama aktivnim u sektorima odbrane i vojne tehnologije, uključujući firme uključene u razvoj, proizvodnju i isporuku vojne opreme koju ruske snage koriste u ratu u Ukrajini.

Među sankcioniranim osobama nalazi se Ramil Nailevich Badgutdinov, generalni direktor kompanije JSC Serpukhov Plant Metallist, koja proizvodi precizne elektromehaničke komponente, uključujući sisteme koji se koriste u ruskoj balističkoj raketi Iskander-M, navedeno je u saopćenju.

Na listu sankcija uvršten je i Aleksandr Yurevich Dyukarev, generalni direktor kompanije JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant, koja učestvuje u proizvodnji balističkih raketa, uključujući sistem RS-28 "Sarmat".

Među ostalim sankcioniranim osobama nalaze se rukovodioci ruskih kompanija uključenih u proizvodnju vojnih komunikacijskih sistema, kao i razvoj softvera za bespilotne letjelice i vojnih tehnologija povezanih sa svemirom, saopćio je blok.

Osobe obuhvaćene režimom sankcija podliježu zamrzavanju imovine, a zabranjeno je i direktno ili indirektno omogućavanje sredstava ili ekonomskih resursa tim osobama zabranjeno.

Njima je također uvedena zabrana putovanja, kojom im se onemogućava ulazak u zemlje članice EU-a ili tranzit preko njihovih teritorija.

"Svaki novi napad na Ukrajinu dodatni je razlog da Evropa pojača pritisak na Rusiju. Dok je njena vojska zaustavljena na bojnom polju, Moskva dodatno intenzivira kampanju terora protiv civila. EU mora nastaviti pojačavati pritisak na Rusiju sve dok Moskva ne okonča rat", izjavila je šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.