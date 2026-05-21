Predsjednik SAD-a kaže da njegova administracija želi otvoriti Kubu kubanskim Amerikancima gdje oni mogu da se vrate i pomognu

Trump tvrdi da SAD želi pomoći Kubi Predsjednik SAD-a kaže da njegova administracija želi otvoriti Kubu kubanskim Amerikancima gdje oni mogu da se vrate i pomognu

Predsjednik Donald Trump je u četvrtak rekao da Sjedinjene Američke Države žele pomoći kubanskom narodu i negirao da je dolazak američkog nosača aviona blizu Kube imao za cilj zastrašivanje vlade te otočne države.

Govoreći novinarima u Bijeloj kući, Trump je upitan da li je raspoređivanje nosača aviona ove sedmice bilo upozorenje Havani.

"Ne, nimalo", odgovorio je Trump.

"Kubanci, pogledajte, to je neuspješna država. Svi znaju da nemaju struju, nemaju novca, nemaju zapravo ništa. Nemaju hrane, i mi ćemo im pomoći, i mi ćemo im pomoći", rekao je.

Trump je rekao da će pristup njegove administracije prema Kubi biti fokusiran na humanitarna pitanja, kao i na jačanje veza s kubanskim Amerikancima u SAD-u, posebno u saveznoj državi Floridi.

"Broj jedan, želim im pomoći, želim na humanitarnoj osnovi, ali imamo kubansko-američku populaciju, veliki dio njih živi u Miamiju i na Floridi, to je sjajna grupa ljudi", rekao je Trump.

"Nevjerovatna grupa ljudi, vrijedni ljudi. Oni su veliki Amerikanci", dodao je.

Trump je rekao da se mnogi kubanski Amerikanci nadaju da će se jednog dana vratiti na Kubu kako bi je obnovili i investirali.

"Oni su željeli te stvari i žele se vratiti u svoju zemlju, žele pomoći svojoj zemlji", rekao je.

"Nadam se da će ostati ovdje, ali žele da se vrate, žele investirati u svoju zemlju i vidjeti mogu li je vratiti", dodao je.

Trump je dodao da njegova administracija želi otvoriti to kubanskim Amerikancima gdje mogu da se vrate i pomognu.