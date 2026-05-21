Izaslanik Odbora za mir kazao da u Gazi nema oporavka uprkos dobitcima primirja Oko 70 miliona tona ruševina leži tamo gdje su nekada stajale kuće, škole i bolnice, a veliki dio je pomiješan s neeksplodiranim ubojitim sredstvima, kazao je Nickolay Mladenov

Visoki zvaničnik Odbora za mir je u četvrtak rekao da u Gazi nema oporavka uprkos određenom napretku u okviru sporazuma o primirju.

Nickolay Mladenov, visoki predstavnik za Gazu, rekao je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija da masovno razaranje, raseljavanje i humanitarni izazovi i dalje definišu uslove na terenu.

"Kada sam se posljednji put pojavio pred vama, okvir za razgradnju oružja u Gazi bio je dogovoren među garantima i predstavljen stranama, i rekao sam vam da je angažman ozbiljan. Prvi pisani izvještaj o implementaciji Rezolucije Vijeća sigurnosti 2803 (2025) Vijeća za mir sada je pred vama", rekao je on.

Naveo je da je bilo ograničenih, ali važnih poboljšanja od stupanja na snagu primirja.

"Oružje je u velikoj mjeri utihnulo širom Gaze po prvi put u dvije godine. Svaki talac je vraćen svojoj porodici", rekao je.

"Broj ljudi koji primaju pomoć u hrani porastao je s 400.000 na otprilike dva miliona. Ništa od ovoga nije bilo neizbježno. Ništa od toga se ne smije uzeti zdravo za gotovo", dodao je.

Upozoravajući protiv opisivanja situacije kao oporavka, Mladenov je rekao da neće stajati pred Vijećem i govoriti o oporavku, jer nema oporavka.

Opisao je razmjere razaranja kao neviđene, navodeći široko urušavanje infrastrukture širom enklave.

"Oko 70 miliona tona ruševina leži tamo gdje su nekada stajale kuće, škole i bolnice, a veliki dio je pomiješan s neeksplodiranim ubojitim sredstvima", napomenuo je.

Mladenov je rekao da više od milion ljudi i dalje nema trajni smještaj i da žive u šatorima ili oštećenim zgradama.

Istovremeno, nezaposlenost je dostigla ekstremne nivoe, a osnovne usluge su i dalje ozbiljno degradirane.

Iako primirje uglavnom opstaje, rekao je da ono opstaje na način koji nije savršen i da postoje svakodnevna kršenja.

Dodao je da nastavak ograničenja i kašnjenja potkopavaju humanitarni pristup i povjerenje u proces, naglašavajući da civili snose troškove kašnjenja u Gazi.

Zamjenica američkog predstavnika pri UN-u Tammy Bruce pozdravila je izvještaj Vijeća za mir.

"Sjedinjene Američke Države imaju zadovoljstvo da pohvale postignuća Vijeća za mir u proteklim mjesecima i korake ka uspostavljanju Ureda visokog predstavnika, Međunarodnih stabilizacijskih snaga i Nacionalnog odbora za administraciju Gaze", rekla je ona.

"Kao što smo upravo čuli danas, još uvijek postoje značajni izazovi koje treba prevazići u rekonstrukciji i obnovi Gaze i osiguravanju trajne sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta", rekla je Bruce, objašnjavajući da se izazovi mogu prevazići zajedničkim radom.

"Budućnost mira, slobode, lične i ekonomske u Bliskom istoku je u interesu svih nas. Moramo raditi zajedno da bismo to ostvarili. Sjedinjene Američke Države će nastaviti raditi s Izraelom, njegovim susjedima i našim partnerima u Vijeću za mir kako bi postigle taj cilj", dodala je.