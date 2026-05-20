Erdogan i Trump razgovarali o regionalnim sukobima i odnosima Turske i SAD-a

Gizem Nisa Çebi Demir, Michael Gabriel Hernandez
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je razgovarao telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, tokom kojeg su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i regionalnim i globalnim dešavanjima.
Turska Direkcija za komunikacije navela je da je Erdogan rekao da je odluka o produženju primirja s Iranom pozitivan razvoj te izrazio uvjerenje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće.
Također je rekao da će Turska nastaviti podržavati konstruktivne inicijative za rješavanje sukoba.
Erdogan je naglasio i da bi uspostavljanje trajne stabilnosti u Siriji predstavljalo važan dobitak za cijeli region te da će Turska nastaviti svoju podršku Siriji bez prekida. Također je istakao potrebu da se spriječi dalje pogoršanje situacije u Libanu.
Turski predsjednik je rekao da su pripreme za NATO samit u Ankari u toku i da se ulažu maksimalni napori kako bi događaj u svakom smislu bio uspješan.
Erdogan je također uputio saučešće Trumpu zbog nedavnog napada na džamiju u saveznoj državi Kaliforniji te rekao da se Turska protivi zločinima iz mržnje usmjerenim protiv bilo koje vjerske zajednice.
Trump je kasnije novinarima u američkoj saveznoj državi Maryland rekao da je poziv bio vrlo dobar, pohvalivši svoj lični odnos s turskim predsjednikom.
"Nije li lijepo što imam odnose s nekim vrlo čvrstim ljudima? On je čvrst momak, i imam s njim odnos kakav niko drugi nema. Zapravo je uradio dobar posao", rekao je u bazi Andrews nakon povratka u područje Washingtona s događaja u Connecticutu.
"Bio je veliki saveznik. Neki ljudi bi u to sumnjali, ali mislim da je bio odličan saveznik i njegov narod ga poštuje. Njegov narod ga mnogo poštuje", dodao je.