Lavrov razgovarao s palestinskim potpredsjednikom o prekidu vatre u Gazi

Sergej Lavrov i Hussein al-Sheikh razgovarali o prekidu vatre i obnovi Gaze

Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je Sergej Lavrov u četvrtak razgovarao telefonom s palestinskim potpredsjednikom i zamjenikom predsjedavajućeg Izvršnog komiteta Palestinske oslobodilačke organizacije Husseinom al-Sheikhom.

"Dvije strane razgovarale su o situaciji u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom, s posebnim fokusom na potrebu osiguravanja održivog prekida vatre u Pojasu Gaze i što skorijeg početka obnove uglavnom uništene civilne infrastrukture enklave", navodi se u saopćenju.

Dvojica diplomata razgovarala su i o naporima za stabilizaciju situacije na Zapadnoj obali.

Moskva je ponovila svoj dugogodišnji stav da palestinsko pitanje može biti riješeno samo kroz sveobuhvatno rješenje zasnovano na međunarodno priznatim pravnim principima, uključujući uspostavljanje nezavisne palestinske države koja bi mirno i sigurno koegzistirala uz Izrael, saopćilo je ministarstvo.

Tokom razgovora dotaknuti su i napori za obnovu palestinskog nacionalnog jedinstva na političkoj platformi PLO-a, uključujući i u kontekstu Osmog općeg kongresa Fataha održanog od 14. do 16. maja.

Strane su također razmotrile pitanja jačanja tradicionalno prijateljskih rusko-palestinskih odnosa, dodaje se u saopćenju.