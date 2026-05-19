Trump odgodio udare na Iran: Arapski lideri tvrde da je dogovor na pomolu Čini se da postoji veoma dobra šansa da mogu nešto dogovoriti. Ako to možemo učiniti bez da ih bombardujemo do besvijesti, bio bih veoma sretan, kaže predsjednik SAD-a

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je odlučio odgoditi nastavak napada na Iran jer ga je nekoliko regionalnih nacija obavijestilo kako vjeruju da je dogovor o potpunom okončanju rata blizu sklapanja, javlja Anadolu.

Trump je rekao da su ga lideri Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i neodređenih „drugih“ zamolili da odgodi udare „jer misle da su veoma blizu postizanja dogovora“.

„A ako to možemo učiniti, tako da nuklearno oružje ne dospije u ruke Irana, i ako su oni zadovoljni, vjerovatno ćemo i mi biti zadovoljni“, rekao je on novinarima u Bijeloj kući.



„Čini se da postoji veoma dobra šansa da mogu nešto dogovoriti. Ako to možemo učiniti bez da ih bombardujemo do besvijesti, bio bih veoma sretan.“

Trump je kazao da je o svojoj odluci obavijestio Izrael, kao i „druge ljude na Bliskom istoku“.

U nedjelju je Trump upozorio Iran, rekavši da „sat kuca“ i da moraju „da se pokrenu“ prije nego što „od njih ništa ne ostane“.

Regionalne tenzije su eskalirale otkako su SAD i Izrael pokrenuli udare na Iran u februaru. Teheran je uzvratio udarima čija su meta bili Izrael, kao i američki saveznici u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali kasniji razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme.