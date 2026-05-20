Erdogan i Trump razgovarali o regionalnim sukobima i odnosima Turske i SAD-a Turski predsjednik kazao da je produženje američkog primirja s Iranom pozitivan razvoj i ponavio podršku stabilnosti Sirije

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je razgovarao telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, tokom kojeg su dvojica lidera razgovarali o bilateralnim odnosima, kao i regionalnim i globalnim dešavanjima.

Turska Direkcija za komunikacije navela je da je Erdogan rekao da je odluka o produženju primirja s Iranom pozitivan razvoj te izrazio uvjerenje da je razumno rješenje spornih pitanja moguće.

Također je rekao da će Turska nastaviti podržavati konstruktivne inicijative za rješavanje sukoba.

Erdogan je naglasio i da bi uspostavljanje trajne stabilnosti u Siriji predstavljalo važan dobitak za cijeli region te da će Turska nastaviti svoju podršku Siriji bez prekida. Također je istakao potrebu da se spriječi dalje pogoršanje situacije u Libanu.

Turski predsjednik je rekao da su pripreme za NATO samit u Ankari u toku i da se ulažu maksimalni napori kako bi događaj u svakom smislu bio uspješan.

Erdogan je također uputio saučešće Trumpu zbog nedavnog napada na džamiju u saveznoj državi Kaliforniji te rekao da se Turska protivi zločinima iz mržnje usmjerenim protiv bilo koje vjerske zajednice.