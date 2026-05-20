Trump tvrdi da nema razloga za daljnju eskalaciju SAD-a prema Kubi: Zemlja se raspada To je haos i oni su na neki način izgubili kontrolu, zaista su izgubili kontrolu nad Kubom, rekao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da nema razloga da njegova administracija dodatno pojačava pritisak na Kubu nakon višemjesečnih mjera usmjerenih protiv ostrvske države.

"Neće biti eskalacije. Mislim da nema potrebe za tim. Pogledajte, zemlja se raspada. To je haos i oni su na neki način izgubili kontrolu, zaista su izgubili kontrolu nad Kubom", rekao je Trump novinarima u Zajedničkoj bazi Andrews u američkoj saveznoj državi Maryland.

Na pitanje da li smatra da bi mogao pokrenuti vojnu operaciju sličnu onoj koja je dovela do hapšenja venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je odgovorio: "Ne želim to reći."

Nekoliko sati ranije vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Todd Blanche saopćio je da je Ministarstvo pravde SAD-a podiglo krivične optužbe protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra.

"Objavljujemo optužnicu kojom se Raul Castro i nekoliko drugih osoba terete za zavjeru s ciljem ubistva američkih državljana", rekao je Blanche tokom ceremonije odavanja počasti četvero ljudi ubijenih 1996. godine kada su kubanski avioni oborili dvije letjelice kojima je upravljala grupa kubanskih emigranata iz Miami poznata kao "Braća za spasavanje".

"Gospodin Castro i ostali optuženi su i za dodatna krivična djela, uključujući uništenje aviona i četiri pojedinačne tačke optužnice za ubistvo", dodao je.

Sudska dokumentacija pokazuje da optužnica protiv Castra, podnesena saveznom sudu u Majamiju, uključuje jednu tačku za zavjeru radi ubistva američkih državljana, četiri tačke za ubistvo i dvije tačke za uništenje aviona.

Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel Bermudez osudio je optužnicu, optužujući Trumpovu administraciju za laži i iskrivljavanje činjenica o obaranju aviona prije tri decenije.

"Kuba je 24. februara 1996. djelovala u legitimnoj samoodbrani unutar svojih teritorijalnih voda, nakon ponovljenih i opasnih povreda našeg zračnog prostora od strane ozloglašenih terorista, činjenice na koju je tadašnja američka administracija upozorena više od deset puta, ali je ignorisala upozorenja i dozvolila nastavak tih kršenja", napisao je na društvenoj mreži X.

"Etički ugled i humanistički duh njegovog naslijeđa ruše svaku sramotu koja bi mogla biti usmjerena protiv armijskog generala Raula Castra. Kao gerilski komandant i državnik zaslužio je ljubav svog naroda", dodao je.