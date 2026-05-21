Kremlj tvrdi da je Putin iza zatvorenih vrata podijelio s Xijem prijedlog o prebacivanju iranskog uranija u Rusiju Razgovarali su o Iranu tokom sastanka uz čaj, rekao je portparol Kremlja, naglašavajući da Teheran i Washington trebaju razgovarati o prijedlogu Moskve

Teheran i Washington trebaju razgovarati o prijedlogu Moskve da se iranski obogaćeni uranij prebaci u Rusiju, izjavio je u četvrtak portparol Kremlja Dmitri Peskov.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Peskov je rekao da Sjedinjene Američke Države još nisu prihvatile prijedlog.

Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao je o prijedlogu sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom tokom razgovora iza zatvorenih vrata.

"Razgovarali su o Iranu tokom sastanka uz čaj", rekao je portparol Kremlja. "On (Putin) je podijelio tu ideju."

Peskov je odbio dati dodatne detalje, rekavši: "Upravo zato je razgovor i vođen iza zatvorenih vrata."

Komentarišući odvojeno Kubu, Peskov je rekao da američka blokada ostrva ima katastrofalne posljedice za obične ljude.

"Blokada samog ostrva bez presedana je po svojoj prirodi i ima katastrofalne humanitarne posljedice za obične ljude koji tamo žive. Naravno, daljnje 'pokazivanje mišića' u obliku ove armade i slično može samo pogoršati situaciju za stanovnike ostrva", rekao je.

Odgovarajući na američke optužbe protiv bivšeg kubanskog lidera Raul Castra, Peskov je rekao da se Moskva protivi metodama prinudnog pritiska protiv visokih političkih lidera.

"Vjerujemo da se ni pod kojim okolnostima takve metode, koje graniče s metodama nasilja, ne bi smjele primjenjivati protiv sadašnjih ili bivših najviših državnih lidera. Zapravo, ovo nije prvi put da svjedočimo tome. Ne odobravamo ništa od toga", rekao je.

"Vjerujemo da se pritisak koji se vrši na Kubu ne može opravdati", dodao je.