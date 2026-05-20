Netanyahu i Trump razgovarali o nacrtu mirovnog sporazuma s Iranom tokom napetog poziva

Michael Gabriel Hernandez
20 Maj 2026•Ažuriranje: 20 Maj 2026
Predsjednik SAD-a Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su o nacrtu sporazuma o okončanju njihovog rata s Iranom tokom napetog telefonskog razgovora, prema izvještaju objavljenom u srijedu.
Lideri su razgovarali o onome što je portal "Axios" nazvao "revidiranim mirovnim memorandumom" koji su izradili Katar i Pakistan tokom poziva u utorak, koji je, prema navodima, razbjesnio Netanyahua.
"Izraelski lider je nakon poziva planuo", rekao je jedan od trojice izvora koji su razgovarali za "Axios" o razgovoru.
Netanyahu nastoji da obnovi neprijateljstva protiv Irana u ratu koji je pauziran od početka aprila u primirju koje je Trump kasnije produžio na neodređeno vrijeme.
Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar u vezi s izvještajem.
Trump je ranije u srijedu rekao da su pregovori s ciljem konačnog okončanja rata u "završnoj fazi".
"Dat ćemo ovom jedan pokušaj. Nisam u žurbi. Nikada ne mislite, oh, izbori na sredini mandata, žurim. Nisam u žurbi. Idealno, volio bih da vidim manje ljudi ubijenih, umjesto više", rekao je Trump novinarima u zračnoj bazi Andrews, prije nego što je otputovao u saveznu državu Connecticut.
On je umanjio bilo kakve nesuglasice s Netanyahuom, rekavši da su saglasni po pitanju Irana i insistirajući da će Netanyahu uraditi sve što on želi da uradi.
Govoreći diplomcima na Akademiji američke obalne straže nakon dolaska u sjeveroistočnu saveznu državu, predsjednik je o pregovorima s Iranom rekao da je jedino pitanje da li će SAD to završiti ili će Iran potpisati dokument.