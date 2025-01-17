Dolar
35.56
Euro
36.70
Altın
2,713.93
ETH/USDT
3,444.90
BTC/USDT
103,999.00
BIST 100
9,977.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yılın Kareleri 2024

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eren Beksaç  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Priştine

Büyükelçi Angılı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Angılı, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün’ün "Çanakkale’de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan’ın "Tek Sıra" ve "Spor" kategorisinde Hakan Akgün’ün "Cedi" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin’in "Milyonda bir" ve "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafları da Angılı’nın tercih ettiği kareler oldu.

Yarışmadaki fotoğrafların sanatsal değerinin yüksek ve tarihe belge bırakmaları nedeniyle oldukça önemli olduğunu belirten Angılı, "Özellikle geçen yılın sonuna ve bu seneye damgasını vuran, Suriye’nin kurtuluşuyla ilgili fotoğraf, insanların barışa ne denli büyük bir hasret duyduğunu belgelemesi açısından önemliydi." dedi.

Angılı, "Spor" kategorisinde seçtiği, milli basketbolcu Cedi Osman’ın yer aldığı fotoğrafın, kendisinin de yıllarca basketbol oynamış olması ve Osman’ı Çin’de görevliyken FIBA Dünya Kupası'nda izlemiş olması dolayısıyla kendisi için anlam taşıdığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

Benzer haberler

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Angılı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Siirt'te inşaat işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Demir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun tercihi "Listeler" karesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun tercihi "Listeler" karesi oldu
Rize Valisi Baydaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Rize Valisi Baydaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Mersinli tantuniciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersinli tantuniciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet