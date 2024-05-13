Z kuşağının, Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşadığı belirlendi
Araştırmalar, Z kuşağının, Y kuşağının aynı yaşlarına kıyasla mali açıdan daha zor durumda olduğunu gösterdi.
Ankara
ABD merkezli TransUnion şirketi, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamalarını 10 yıl önce 22-24 yaşlarındaki Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.
Araştırma, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğunu gösterdi.
Geçen yıl 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşlarda ortalama 51 bin dolar kazandığı tespit edildi.
Araştırma, Z kuşağının, 10 yıl önce 22-24 yaş aralığındaki Y kuşağına kıyasla ekonomi konusunda daha stresli olduğunu da ortaya koydu.
Ekonomik durumları hakkında ne kadar güvende veya stresli hissettikleri sorulduğunda, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 14'ü "aşırı stresli" olduklarını söylerken, bu oran 10 yıl önce Y kuşağı için yüzde 8'di.
Ayrıca 10 yıl önce ekonomik açıdan "rahat" olduğunu belirten Y kuşağı genç oranı yüzde 13 iken, bugün gençlerin yalnızca yüzde 8'i kendini güvende hissediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.