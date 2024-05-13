Dolar
32.21
Euro
34.73
Altın
2,340.72
ETH/USDT
2,981.20
BTC/USDT
63,160.00
BIST 100
10,202.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Z kuşağının, Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşadığı belirlendi

Araştırmalar, Z kuşağının, Y kuşağının aynı yaşlarına kıyasla mali açıdan daha zor durumda olduğunu gösterdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Z kuşağının, Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşadığı belirlendi

Ankara

ABD merkezli TransUnion şirketi, 22-24 yaş aralığındaki Z kuşağının harcamalarını 10 yıl önce 22-24 yaşlarındaki Y kuşağının harcamalarıyla kıyasladı.

Araştırma, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle bugün 22-24 yaş grubundaki gençlerin, 10 yıl öncesine göre daha düşük gelire ve daha fazla borca sahip olduğunu gösterdi.

Geçen yıl 22-24 yaş aralığındaki gençler ortalama 45 bin dolar kazanırken, 10 yıl önce Y kuşağının aynı yaşlarda ortalama 51 bin dolar kazandığı tespit edildi.

Araştırma, Z kuşağının, 10 yıl önce 22-24 yaş aralığındaki Y kuşağına kıyasla ekonomi konusunda daha stresli olduğunu da ortaya koydu.

Ekonomik durumları hakkında ne kadar güvende veya stresli hissettikleri sorulduğunda, Z kuşağı katılımcılarının yüzde 14'ü "aşırı stresli" olduklarını söylerken, bu oran 10 yıl önce Y kuşağı için yüzde 8'di.

Ayrıca 10 yıl önce ekonomik açıdan "rahat" olduğunu belirten Y kuşağı genç oranı yüzde 13 iken, bugün gençlerin yalnızca yüzde 8'i kendini güvende hissediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, 15-16 Mayıs'ta Mersin'de ziyarete açılacak
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Trakya'da 2040'a kadar tarımda su ihtiyacının yüzde 10 ila 15 artabileceği belirlendi
Orta Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Z kuşağının, Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşadığı belirlendi

Z kuşağının, Y kuşağına kıyasla mali açıdan daha fazla zorluk yaşadığı belirlendi

Burdur'da müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği araştırılıyor

İspermeçet balinalarının iletişimlerinin düşünülenden daha detaylı olduğu belirlendi

Bilim insanları resifleri ses dalgalarıyla yeniden canlandırmaya çalışıyor

Bilim insanları resifleri ses dalgalarıyla yeniden canlandırmaya çalışıyor
Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil

Araştırma: T-rex türü dinozorlar sanıldığı gibi zeki değil
İnsan beyninin en net görüntüsünden ses klonlayabilen yapay zekaya nisandaki bilimsel gelişmeler

İnsan beyninin en net görüntüsünden ses klonlayabilen yapay zekaya nisandaki bilimsel gelişmeler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet