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Yaşam

Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu keyfi yaşanıyor

Ardahan-Kars illeri arasındaki, yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Günay Nuh, Aykut Temur   | 15.01.2023
Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde hafta sonu keyfi yaşanıyor Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Ardahan

Gölün, Kars ve Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelenler, atlı kızak keyfini yaşıyor, buz üzerinde gezinti yapıyor.

Buz üzerine çıkanlar, işletmeciler tarafından yapılan semaver ve soba çayı ile ısınıyorlar.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün henüz tamamen donmadığını ancak kıyı kesimlerde 10 santimetreyi aşan buzun üzerine rahatlıkla çıkıldığını belirtti.

Özellikle hafta sonları gölde yoğunluk yaşandığını aktaran Azizoğlu, "Kıyı kesimlerinde vatandaşlar rahatlıkla atlı kızak keyfi yapabiliyor ve buz üzerinde dolaşabiliyor. Bu yıl havalar sıcak gitti. Yoksa göl bugüne kadar tamamen donardı. Ancak buna rağmen kıyı kesimlerde buz kalınlığı turistlerimizi ağırlayacak kadar kalın." diye konuştu.

Kars tarafında atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir de kızaklarla çok güzel aktiviteler yaptıklarını belirterek, "Göl üzerinde soba çayı demliyoruz. Burada harika bir atmosfer var. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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