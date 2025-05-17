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Yaşam

Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı

Yunus polisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Ankara'da çeşitli gösteriler yaptı.

Yusuf Soykan Bal  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Çamlıca polis lojmanlarında düzenlenen etkinlikte, Yunus polislerden oluşan ekip, Zeybek gösterisi yaptı.

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Daha sonra motosikletle akrobasi ve parkur gösterisi yapan ekiplere izleyenler yoğun ilgi gösterdi.

Her yaştan kişinin izlediği gösterilerde, çocuklar da motorlara bindirilerek tur attırıldı.

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