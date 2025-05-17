Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı
Yunus polisleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Ankara'da çeşitli gösteriler yaptı.
Ankara
Çamlıca polis lojmanlarında düzenlenen etkinlikte, Yunus polislerden oluşan ekip, Zeybek gösterisi yaptı.
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Daha sonra motosikletle akrobasi ve parkur gösterisi yapan ekiplere izleyenler yoğun ilgi gösterdi.
Her yaştan kişinin izlediği gösterilerde, çocuklar da motorlara bindirilerek tur attırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.