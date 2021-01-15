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Yaşam

Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 15.01.2021
Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Erzurum

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi.

Yerli ve yabancı turistler Palandöken'de kayağın keyfini çıkarıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle şenlendi. ( Hilmi Tunahan Karakaya - Anadolu Ajansı )

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi'ne tatil için gelen turistler, doyasıya kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yerli ve yabancı turistler, 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tüm tedbirlerin alındığı merkezde, ailelerin çocuklarıyla kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

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