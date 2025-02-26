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Yaşam

Yemek artıklarından patili dostlar için mama üreten lise öğrencileri taleplere yetişemiyor

Sivas'ta yemek artıklarından kedi ve köpek maması üreten Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Serhat Zafer, Çetin Karaçoban  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Yemek artıklarından patili dostlar için mama üreten lise öğrencileri taleplere yetişemiyor Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Lisenin Pazarlama ve Perakende Bölümü öğrencileri, kurulan atölyede okul pansiyonları ile otellerden toplanan artık yiyecekleri kedi ve köpek maması üreterek değerlendiriyor.

Sivas Belediyesine satılan mamalar patili dostların beslenmesinde kullanılırken, okulun döner sermayesi aracılığıyla mama satışından elde edilen gelirden öğrenciler de pay alıyor.

Şehit Ahmet Eyce Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aytekin Yıldırım, AA muhabirine, uygulamanın başlatılmasında "Sıfır Atık" projesinin etkili olduğunu söyledi.

Konya'da bir meslek lisesi tarafından üretilen makinelerle okullarında mama üretim tesisi kurduklarını belirten Yıldırım, "Ham madde olarak kullanım dışı kalmış gıda maddelerini bulup değerlendiriyoruz. Projemizde de belirleyici amaç, kullanım dışı kalmış ürünlerin geri dönüşüme kazandırılması esası üzerine kuruluyor." dedi.

Yıldırım, okul pansiyonlarından ve otellerden temin ettikleri kullanım dışı kalmış gıdaları 4 ayrı makinede belirli aşamadan geçirerek kedi ve köpek maması ürettiklerini dile getirerek, "İlk 6 aylık hedefimiz 1 ton mama üretmekti ve bunu başardık. Hedefimizi biraz daha büyüterek yılda 4 ton olarak belirledik. Üretim malzemelerimiz kısıtlı olduğundan dolayı taleplere yetişemiyoruz." şeklinde konuştu.

"İlimizde öncü konumdayız"

Patentini aldıkları SİMA mamalarına Sivas Belediyesi haricinde de taleplerin yoğun olduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Meslek liselerinde uygulamalı eğitim esastır, biz de bu esas doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üretim gerçekleştirdiğimiz bu sektörde ilimizde öncü konumdayız. Bizim haricimizde sektörde bu çalışmaları yürüten herhangi bir girişimci bulunmuyor. Bu yönüyle kendimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimize gerekli bilgi, beceri ve deneyimler kazandırıyoruz. Aynı zamanda sektörün aradığı yetişmiş insan yetiştirerek onların sektörde yer almasını amaçlıyoruz. Bir nevi bu öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz."

Tesisin aynı zamanda okulda kurulan bir işletme olduğundan bahseden Yıldırım, elde edilen gelirden okula ve öğrencilere katkı olarak dönüşüm sağlandığını aktardı.

Yıldırım, üretim kapasitesini artırarak taleplere cevap vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Pazarlama ve Perakende Bölümü Öğretmeni Murat Uzun ise okuldaki tüm bölümlerle entegre çalışarak mama üretimi yaptıklarını söyledi.

Üretim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle sektörden gelen taleplere yetişemediklerini dile getiren Uzun, "İyileştirmeler yapıldıktan sonraki hedefimiz, e-ticaret ve diğer sektörlerde de yer alabilmektir." dedi.

11. sınıf öğrencisi Efsanur Kayapınar da eğitim alırken iş öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

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