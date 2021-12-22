Dolar
12.48
Euro
14.13
Altın
1,789.31
ETH/USDT
4,018.60
BTC/USDT
49,000.00
BIST 100
1,870.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor

Samsun'da lagün ve baraj göllerinde popülasyonunun azaltılması ve balıkçılara kazanç sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında istilacı İsrail sazanı avcılığı başladı.

İlyas Gün   | 22.12.2021
Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Samsun

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltasında bulunan lagün göller ile baraj göllerindeki yerli balıkların yumurta ve yavrularıyla beslenerek baskın tür haline gelen İsrail sazanı popülasyonunun azaltılması amacıyla "İsrail Sazanı ile Mücadele ve Kooperatiflerin Güçlendirmesi Projesi" hayata geçirildi.

İsrail sazanının avlanıp yağ fabrikalarına gönderilerek balık yemi sanayisinde kullanılması ve balıkçıların gelir kazanması için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteğiyle alınan 36 ila 40 milimetre açıklığa sahip fanyalı uzatma ağları, balıkçılara ücretsiz olarak dağıtıldı. Proje kapsamında iki soğuk hava deposu kuruldu.

Projenin devamında, İsrail sazanının avlandığı göl ve barajlara pullu sazan ve aynalı sazan gibi yerli tür balıklar salınarak popülasyonları artırılacak.

Göllerde günde ortalama 200 kilogram İsrail sazanı avlayan balıkçılar, bunları yem fabrikalarına kilogramı 1,75 liradan satıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, istilacı İsrail sazanının yerli balık türlerinin yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak döllenmesini sağlayıp pullu sazanın şeklini değiştirdiğini, ekonomik değeri bulunan balıkların yavrularını yiyerek popülasyonlarının da azalmasına neden olduğunu söyledi.

Bunun önüne geçilmesi için İsrail sazanı ile mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Sağlam, DOKAP'ın desteğiyle proje hazırlayarak 25 balıkçıya ağ dağıttıklarını belirtti.

Projenin 3 yıl süreceğine dikkati çeken Sağlam, "Amacımız, İsrail sazanının göllerde baskı altına aldığı ekonomik değeri yüksek balıkları kurtarmaktır. Aynı zamanda avlanan İsrail sazanını da ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Normalde halk arasında İsrail sazanının tüketimi yok ama balık yemi olarak yem fabrikalarına satılarak balıkçı kooperatifi üyelerine kazanç sağlanmasını arzuladık. Bu şekilde göllerimizde ekonomik değeri yüksek balıkların üremesini sağlayarak popülasyonunu artırmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Taşkın da İsrail sazanı göllerde diğer balıkların yumurtalarıyla beslendiği için pullu sazan ve ak balıkta gözle görülür azalma olduğunu vurgulayarak, proje kapsamında yılda 150 ton civarında İsrail sazanı avlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, salgında kontrollü seyrin devam ettiğini söyledi
İsrail, 60 yaş üstü vatandaşlarına 4’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması kararı aldı
Fransa'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka artışı kaydedildi
Avustralya’da günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk defa 5 bini aştı
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı

Benzer haberler

Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor

Yem sanayisi için avlanan İsrail sazanı balıkçılara gelir sağlıyor

Karadeniz'de hamsi soğuk sulara göç etmeye başladı

"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

Bacaklarını kullanmadan da dans edilebileceğini öğrendiği günden beri dans ediyor

Bacaklarını kullanmadan da dans edilebileceğini öğrendiği günden beri dans ediyor
Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı

Anadolu'da insanlığın izleri cam, seramik, mozaik ve çinilere yansıtıldı
Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü

Çalışırken kullandığı kravatlar emeklilikte masa örtüsü ve yastık kılıfına dönüştü