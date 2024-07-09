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Yaşam

Yaz tatilinde turistlere rehberlik yaparak yabancı dillerini geliştiriyorlar

Diyarbakır'da ortaokul öğrencileri yaz tatilini, turistlere rehberlik yapıp, yabancı dil becerisini geliştirerek değerlendiriyor.

Osman Bilgin  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Yaz tatilinde turistlere rehberlik yaparak yabancı dillerini geliştiriyorlar

Diyarbakir

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha aktif kullanılabilmesi amacıyla uygulanan "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı" kapsamında Diyarbakır'daki Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Ortaokulu pilot okul olarak belirlendi.

Okulda haftada 18 saat İngilizce eğitimi alan öğrencilerden 10'una kentteki tarihi mekanları İngilizce tanıtmaları için de ayrıca bilgilendirme yapıldı.

Yaz tatilinde, öğretmenleri Kübra Birgül ve Hatice Öztoprak eşliğinde, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı gibi kentin tarihi ve kültürel mekanlarında haftada bir gün üç saat boyunca yabancı turistleri karşılayan öğrenciler İngilizce diyalog kurarak yabancı misafirlere kültürel değerleri tanıtırken dil pratiği de yapıyor.

"İngilizce eğitiminin faydasını gördükçe öz güvenleri arttı"

Okuldaki İngilizce öğretmenlerinden Kübra Birgül, AA muhabirine, öğrencilere okul döneminde yoğun bir şekilde İngilizce eğitimi verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını İngilizce anlatmaları için de proje hazırladıklarını ifade eden Birgül, şöyle dedi:

"Öğrencilerimiz önemli tarihi yerlerimizi İngilizce olarak turistlerimize anlatıyorlar. Son derece heyecanlılar. İlk etapta İngilizce bilgilerine çok fazla güvenmiyorlardı ama anlatabildiklerini, aldıkları İngilizce eğitiminin gerçek hayatta faydasını gördükçe öz güvenleri arttı. Şimdi daha da istekliler."

Birgül, kentte turizmin son yıllarda daha da canlandığını dile getirerek, öğrencilerin de turizme yönelik bu çalışma ile hem kültürel bilgilerinin arttığını hem de öğrendikleri yabancı dili günlük hayatta konuşmaları için bir fırsat olduğunu belirtti.

"Misafirlerimize yaz boyunca Diyarbakır'ı tanıtacağım"

11 yaşındaki öğrencilerden Zeynep Öztoprak, turistlere tarihi Ongözlü Köprü'yü heyecanla tanıttığını söyledi.

Okulda diğer sınıflardaki akranlarına göre daha fazla İngilizce eğitimi gördüklerini belirten Öztoprak, "Okulda öğrendiğim bilgilerle İngilizce konuşarak turistlere Diyarbakır'ı tanıttığım için mutluyum." ifadesini kullandı.

Zehra Demir de Diyarbakır'ın tarihi surlarını yabancı misafirlere tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Misafirlerimize yaz boyunca Diyarbakır'ı tanıtacağım. Herkesi Diyarbakır'a bekliyoruz." diye konuştu.


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