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Yaşam

"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 13'üncü yılında da geldi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 13'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
"Yaren" leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa'ya 13'üncü yılında da geldi Fotoğraf: Alper Tüydeş/AA

Bursa

Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Adem Yılmaz'ı ziyaret ederek "Gözün aydın." dedi.


Özkan, Yaren ile Adem Yılmaz'ın hikayesinin hem doğaya dikkati çekmek hem de kırsal kalkınma adına bölgeye önemli değer kattığını belirterek, Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ın bir doğa okulu gibi işlev kazandığını vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi bu yıl da "www.yarenleylek.com" internet adresi üzerinden Yaren'in yuvasının 7/24 canlı yayınla izlenebileceğini ifade eden Özkan, yavrularına da takip cihazı takılacağını söyledi.

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