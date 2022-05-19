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Yaşam

Yalova'da meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının Ar-Ge merkezlerinden olan meslek lisesinde gemi yapımını öğrenen öğrenciler, Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.

Güven Kaya   | 19.05.2022
Yalova'da meslek lisesi öğrencileri Bandırma Vapuru'nun maketini yaptı

Yalova

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 100 öğrenciyle faaliyet gösteren Gemi Yapımı Alanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel çalışma yapıldı.

Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 103 yıl önce İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun, küçültülmüş ölçülerinde 2,5 metre boyunda çelikten maketini okulun atölyesinde üreterek boyadı.

Çelikten yapılan gemi maketi, bayram kutlamaları kapsamında Altınova Kaymakamlığı girişine konularak sürekli sergilenecek.

Son sınıfta staj görüyorlar

Gemi Yapım Alanı öğretmenlerinden Erdem Çilingiroğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük tersanelerinden birinin Altınova'da bulunduğunu söyledi.

Tersanelerde yan sanayi ile yaklaşık 50 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Çilingiroğlu, meslek lisesinin son sınıfındaki öğrencilerin bu işletmelerde haftada 3 gün uygulamalı eğitim aldığını aktardı.

Sigortalarını devletin karşıladığı stajyer öğrencilere işletmeler tarafından asgari ücretin 3'te birinden az olmaması koşuluyla maaş ödendiğini dile getiren Çilingiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise burada çelik şekillendirme, gemi dizaynı, donanımı, çizimi konularında yardımcı oluyoruz. Kısacası okulumuz, çeliğin sanata dönüştüğü yer. Belki de Türkiye'de en şanslı okullardan biri. Çünkü direkt sektörle karşı karşıya. Buradan mezun olan kişi istediği takdirde mutlaka tersanelerde iş bulur. 'İş bulamam' diye bir şey yok, mümkün değil."

Çilingiroğlu, yetiştirdikleri birçok gencin dünyada tanınmış gemilerin yapımında görev aldığını ifade ederek, "Burada çocuklara her şeyi dört dörtlük öğretmeye çalışıyoruz, onlara bir hedef veriyoruz. Çocuklar aldıkları eğitim ve yaptıkları küçük çaptaki çalışmalar sonrası tersanelerde teknik eleman oluyorlar. Bunun yanında isteyen öğrencilerimiz bir üst eğitim kurumuna da geçebiliyor, mühendis olabiliyorlar." diye konuştu.

"Öz güvenimiz artıyor"

10'uncu sınıf öğrencisi Yunus Ediz ise Bandırma Vapuru maketinin kendileri için heyecan verici proje olduğunu belirtti.

Bundan önce yaptıkları bir tekneyi suyla buluşturduklarını anlatan Ediz, "Okulumuz ve kendi adımıza gurur verici bir çalışmaydı. Şimdi de küçültülmüş haliyle Bandırma Vapuru'nu yaptık. Böyle projelere imza atarak hem öz güvenimiz artıyor hem de okulumuzun adını duyurmuş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ediz, gemi inşa mühendisi olmayı hedeflediğini söyledi.

11'inci sınıftan İzzet Mutlu da iş garantili bir okulda okumanın ayrıcalığını yaşadığını kaydetti.

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