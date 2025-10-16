Dolar
Yaşam

Yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuyan ilkokul öğrencisine Iğdır Valisi Turan'dan ödül

Iğdır'da yağmur altında İstiklal Marşı'nı okuyan ilkokul öğrencisi Zeynep Ece Doğan, Vali Ercan Turan tarafından altınla ödüllendirildi.

Bülent Mavzer  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
Iğdır

Hafta başında kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle İstiklal Marşı, okullarda hoparlör sistemi üzerinden okutuldu.

İnönü İlkokulu öğrencilerinden 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ece Doğan ise yağmur nedeniyle okula geç kalmasına rağmen okul bahçesinde durarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Marş bitene kadar yerinden ayrılmayan öğrencinin bu davranışı, sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntülerin yayılması üzerine Iğdır Valisi Ercan Turan, Doğan ve ailesini Valilik makamında misafir etti. Vali Turan, gösterdiği milli duyarlılıktan dolayı Zeynep Ece'yi altınla ödüllendirerek tebrik etti.

Vali Turan, "Küçük yaşına rağmen sergilediği bu milli duruş hepimize örnek olmuştur. Zeynep Ece'nin davranışı, İstiklal Marşı'na ve değerlerimize duyulan saygının en güzel göstergesidir." dedi.

Zeynep Ece Doğan'ın ailesi ise kızlarıyla gurur duyduklarını belirterek, Vali Turan’a gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

