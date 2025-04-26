Yağışların etkisiyle daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
Van
Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.
Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.
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Hafta sonu tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Arkadaşıyla şelaleye gelen Haydar Uçkan, Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.
Şelalenin manzarasını görüntülediklerini ifade eden Uçkan, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu güzel görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.