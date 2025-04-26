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Yaşam

Yağışların etkisiyle daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Van'da son günlerde etkili olan yağışlarla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Yağışların etkisiyle daha coşkulu akan Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan şelale, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünüyor.

Kışın buz tutan görüntüsü, yazın çevresinde açan rengarenk çiçeklerle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan şelale, bugünlerde de daha coşkulu akan suyuyla ziyaretçilerini cezbediyor.

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Hafta sonu tatilini fırsat bilerek yağışların etkisiyle debisi yükselen şelaleye gelenler, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Arkadaşıyla şelaleye gelen Haydar Uçkan, Muradiye Şelalesi'nin yılın her döneminde farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Şelalenin manzarasını görüntülediklerini ifade eden Uçkan, "Şelale bugünlerde daha coşkulu akıyor. Çok güzel manzara var. Bu güzel görüntüyü herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

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