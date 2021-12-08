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Yaşam

Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü

Ortaya çıkan güzel manzara, drone ile havadan görüntülendi.

Talip Demirci   | 08.12.2021
Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü Fotoğraf: Talip Demirci / AA

Antalya

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü.

İlçedeki yağışın ardından yağmur suları kanyondan geçerek ünlü Kaputaj Plajı'nda denizle buluştu. Yağmur sularının etkisiyle denizde renk cümbüşü oluştu.

Yüksek dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklerin maviyle uyumu da güzel görüntüler oluşturdu.

İlçedeki yerli ve yabancı turistler, eşine az rastlanan manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.

Kaputaş'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.

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Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü

Yağışın etkisiyle Kaputaş Plajı'nda denizin rengi turkuaza dönüştü