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Yaşam

Vegan öğrenciden "bütün kurumlarda vegan yemek menüsü sunulması" talebi

Üniversite öğrencisi Tuna Yıldız, KDK'nin "okullarda vegan menü seçeneği sunulması" kararının bütün kurumlarda uygulanabilir olması gerektiğini dile getirdi.

İsmet Karakaş   | 02.11.2022
Vegan öğrenciden "bütün kurumlarda vegan yemek menüsü sunulması" talebi

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurarak okul yemekhanesinde vegan menü olmasını talep eden üniversite öğrencisi Tuna Yıldız, bir hak olduğunu dile getirdiği vegan beslenmeye uygun yemek menüsünün bütün kurumlarda sunulması gerektiğini savundu.

Yıldız, öğrenim gördüğü Bilkent Üniversitesinde yeterli beslenme imkanı bulunmayan veganlar için de beslenme imkanının sağlanması adına verdiği mücadeleye ilişkin AA muhabirine konuştu.

Yaklaşık 4 yıl önce vegan beslenme şeklini benimsediğini, 3 yıldır üniversite eğitimi gördüğünü anlatan Yıldız, diğer eğitim kurumlarının yemekhanelerinde vegan menü seçeneğinin sunulmaya başlanmasının ardından ilk olarak bir kulüp oluşturduklarını söyledi.

Yıldız, önceliklerini de "Bilkent Üniversitesi gibi prestijli bir okulda da vegan menü seçeneğinin sunulması" olarak belirlediklerini dile getirdi.

"Hukuki olarak, vegan olan herkesin hakkı beslenmeye ulaşmak, her insanın beslenmeye ulaşmasının hak olması gibi." ifadesini kullanan Yıldız, konuyla ilgili çalışma yaptıktan sonra okul yönetimine dilekçe ile taleplerini ilettiklerini, okul diyetisyeniyle görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlk etapta olumlu bir dönüş alamadıklarını, okul tarafından vejetaryen menü seçeneğinin sunulmaya başlandığını anlatan Yıldız, bunun veganların beslenme tarzı ile örtüşmediğini ifade etti.

Yıldız, daha sonra vegan olan bir avukatın tavsiyesi ve Türkiye Vegan Derneğinin yardımıyla bir dosya hazırladıklarını ve KDK'ye başvurduklarını anlattı.

"Hedefimiz vegan menüye ulaşmak"

Hazırlanan dosyada, örnek menülerden ve diğer okullardaki uygulamalardan bahsettiklerini ifade eden Yıldız, dosyayı teslim ettikten kısa süre sonra KDK'den, "öğrencilere vegan menü seçeneğinin sunulması" yönünde karar verildiğini kaydetti.

Karar sonrası okul yönetimince vegan menü uygulamasının bulunduğu ancak yeni bir gişe açılamayacağı yönünde KDK'ye cevap verildiğini dile getiren Yıldız, şu anki uygulamada da öğrencilere direkt bir vegan menü sunulmadığını söyledi.

"Bizim hedefimiz tabii ki sonuçta vegan menüye ulaşmak." diye konuşan Yıldız, mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Yıldız, "Çoğu kurumda çalışan vegan arkadaşlarımız da aynı şekilde vegan menüye ulaşmakta çok zorlanıyorlar ve hak ettikleri beslenme tablosuna çok da erişemiyorlar açıkçası. Bu çıkan karar umarım sadece okullarda değil başka kurumlarda da uygulanabilir olur ve vegan menü başkaları için ulaşılabilir olur. Umarım bu çalışmanın sonucunda sadece bizim için değil herkes için olumlu bir sonuç elde etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.


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