Euro
7.48
Dolar
6.92
BIST 100
100,406.50
Altın
1,731.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Yaşam

Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 9 çocuk babası belediye çalışanı Yıldırım Demir, ilçede yediden yetmişe herkesin yardımına koşmasıyla tanınıyordu.

Mesut Varol   | 15.05.2020
Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden belediye çalışanı Yıldırım Demir (64) ve Kinyaz Karalıoğlu'nun (60) evinde yas var. 

Demir'in yaşadığı Mahmudiye Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asan yakınları, sosyal mesafe kuralına uyarak taziyeleri kabul ediyor.

Görev aldığı belediyede ağır kış koşullarında yolu kardan kapanan mahallelerde fedakarca çalışarak vatandaşlara hizmet götüren Demir, Kovid-19 tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda da gönüllü yer aldı.

Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların yardımına koşan Demir, işine olan düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini kazanmıştı.

PKK'lı teröristler 3 ay önce tehdit etmiş

Devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırmak için mesai gözetmeksizin çalışan Yıldırım Demir'in yakınları, belediye çalışanının 3 ay önce de PKK'lı teröristlerce tehdit edildiğini anlattı.

Teröristlerin, 9 çocuk babası Demir'in yaşadığı evin duvarına gece yarısı büyük harflerle çarpı işaretleri içerisinde "PKK" yazdığını ifade eden yakınları, Demir'in tüm tehditlere rağmen ilçe halkına hizmet götürmekten vazgeçmediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi
Sri Lankalı Eski Bakan Mevlana: Müslümanların dini usullerince defnedilmesini istiyoruz
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 459'a çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 55 bine yaklaştı

Benzer haberler

Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

Van'da katledilen 9 çocuk babası belediye çalışanı yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuş

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı

MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama

Van Valisi Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti

Van Valisi Bilmez, Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik saldırıda yaralanan kişiyi ziyaret etti
Afrin’de terör saldırısında 2 sivil yaralandı

Afrin’de terör saldırısında 2 sivil yaralandı
Terör saldırısında sevdikleri katledilen anneler 'Anneler Günü"ne buruk girecek

Terör saldırısında sevdikleri katledilen anneler 'Anneler Günü"ne buruk girecek