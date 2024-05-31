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Yaşam

Uydu vericisiyle takibe alınan angut kuşu 44 günde 766 kilometre uçtu

Iğdır'da uydu vericisiyle takibe alınan angut, 44 günde Iğdır ile Ağrı arasında 766 kilometre kanat çırptı.

Hüseyin Yıldız  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Uydu vericisiyle takibe alınan angut kuşu 44 günde 766 kilometre uçtu Fotoğraf: KuzeyDoğa Derneği

Iğdır

KuzeyDoğa Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Buradaki bilim insanları, 16 Nisan'da bir anguta (Tadorna ferruginea) uydu vericisi taktı. Daha sonra doğal ortamına bırakılarak takibe alınan angutun 44 günde uğradığı noktalar arasında Aras Nehri'nin yanı sıra Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Örtülü, Karabulak, Bardaklı ve Suluçam sazlıkları ile Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü yer aldı.

En yüksek uçuşunu 2 bin 381 metrede gerçekleştirdi

Takibe alındığı tarihten itibaren en uzun mesafeli aralıksız uçuşunu 53 kilometreyle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında gerçekleştiren angut, en yüksek uçuşunu 2 bin 381 metreyle Balık Gölü bölgesinde yaptı.

Halkalandıktan sonra 44 günde 766 kilometre kanat çırpan ve zaman zaman saatte 45 kilometre hıza çıkan angut, Doğubayazıt ilçesindeki Karabulak Sazlığı'nda bulunuyor.

Uyududan kuş türleri takip edilmeye devam ediliyor

Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi İstasyon Sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, bölgedeki kuşların üzerinde uydu vericisi ve halkalama işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların gönüllülerce yürütüldüğünü belirten Ağırkaya, takip edilen türlerden elde edilen verilerin anlık olarak alındığını, bu verilerle kuşların göç yollarını, üreme ve beslenme alanlarını belirlediklerini dile getirdi.

Ağırkaya, elde ettikleri verilere bakıldığında, sulak alanların kuşların yaşamında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunun ortaya çıktığını sözlerine ekledi.

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