Dolar
41.58
Euro
48.63
Altın
3,759.71
ETH/USDT
3,993.60
BTC/USDT
109,276.00
BIST 100
11,151.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Üsküdar'da "Amin Alayı" geleneği yaşatıldı

Üsküdar Müftülüğü Şehriban Hatun ve Kıymet Hatun çocuk akademileri tarafından okula yeni başlayan çocuklar için "Amin Alayı" etkinliği düzenlendi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
Üsküdar'da "Amin Alayı" geleneği yaşatıldı

İstanbul

Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfının destek verdiği etkinlik, Mihrimah Sultan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Amin Alayı kapsamında daha sonra sahil boyunca mehteran eşliğinde Valide-i Cedid Camisi'ne yüründü.

Programa, Üsküdar İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı Başkanı Kamil Özçelik de katıldı.

Halka açık, ücretsiz etkinlikte, çocuklara özel sahne gösterileri ve çeşitli oyunlar düzenlendi. Katılımcılara ikramda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Bülent Bakiler için taziye mesajı
Ege, Marmara ve Batı Karadeniz için yerel kuvvetli yağış uyarısı
Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Üniversite öğrencileri, tohumundan atığına faydalanılan aspiri kampüste üretti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından özel kreş ve gündüz bakımevleri desteklerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Üsküdar'da "Amin Alayı" geleneği yaşatıldı

Üsküdar'da "Amin Alayı" geleneği yaşatıldı

Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisinin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Sanatçılar "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet