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Yaşam

Uçurtmalar, Akın Türk ve Gök Türk'ün hayalini gerçekleştirmek için uçuruldu

Babalarını 2020'de kaybeden Akın Türk Turan ve Gök Türk Ata Taner için Babalar Günü'nde "Akın'ın Dileği için Uçurtmalar Gökyüzünde" etkinliği düzenlendi.

Betül Bilsel  | 15.06.2025 - Güncelleme : 15.06.2025
Uçurtmalar, Akın Türk ve Gök Türk'ün hayalini gerçekleştirmek için uçuruldu

Ankara

Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'ta gerçekleştirilen etkinliğe, Anne Gülşah Taner, oğulları 5 buçuk yaşındaki Akın Türk Turan Taner ve 8 yaşındaki Gök Türk Ata Taner ile geldi.

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Etkinlikte uçurtmalarla karşılanan Akın Türk Turan ve Gök Türk Ata çok mutlu olduklarını ifade etti.

Anne Gülşah Taner, Ali Asaf'ın kanseri yenmesinin ardından babasının yaptığı çağrıyla binlerce kişinin katıldığı balon uçurma etkinliğinin kendileri için örnek olduğunu söyledi.

Anne Taner, organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"Akın'ın bir dileği vardı, Ali Asaf bize umut oldu. Ali Asaf'ın balonları gökyüzüne uçunca Akın balonların beş yıl önce kaybettiği babasına gittiğini düşündü. Biz de bir balon uçuralım, dedik. Ben de balonların Ali Asaf'a özel kalmasını istediğim için biz de uçurtma uçuralım diye yola çıktık ve inanılmaz güzel dönüşler aldık. Burada şu anda alanda birçok babasız çocuğun olduğunu biliyorum. Ben şu an çok mutluyum. Çocuklarımın inanılmaz bir gün yaşadıklarını düşündükçe daha da mutlu oluyorum."

Eşini kaybettiğinde oğlu Gök Türk'ün 4 yaşında, Akın'ın ise henüz 17 aylık olduğunu aktaran Gülşah Taner, zor ve beklenmedik ölümün ardından çocuklarını mutlu etmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Bu etkinliğin Babalar Günü'ne özel olduğunu anlatan anne Taner, "Babalarımız için dilek dileyerek, onlara özlemimizi göndereceğiz. Gazi Park, sürekli bizim geldiğimiz bir parktı. Babasız tüm çocuklar gelsin istedim. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar yayılınca Ankara Büyükşehir Belediyesi bizimle iletişime geçerek organizasyonu yapmak istedi. Biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Babalar Günü için Akın'ın hayalini gerçekleştirmek için çok sayıda Ankaralı da etkinlik için Gazi Park'a geldi. Vatandaşlar, hem Babalar Günü'nde çocuklarıyla vakit geçirmekten hem de iki küçük çocuğun hayalini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Uçurtmalar, Akın Türk ve Gök Türk'ün hayalini gerçekleştirmek için uçuruldu

Uçurtmalar, Akın Türk ve Gök Türk'ün hayalini gerçekleştirmek için uçuruldu

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