Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

TÜRKSOY’lu gençler şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerinden 13 genç, okudukları şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı.

Talha Yavuz   | 19.05.2020
TÜRKSOY’lu gençler şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı

Ankara

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) üyesi ülkelerinden 13 genç, okudukları şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı.

Altaylar’dan Balkanlar’a farklı ülke ve bölgelerden gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama mesajı hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evlerinden devam ettiren gençler, bu videoda Türkiyeli kardeşlerinin bayramını kutladı.

TÜRKSOY’un dünya genelinde düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine aktif katılan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kırım, Tataristan, Saha-Yakut, Kabardin-Balkar bölgelerinden 13 genç sanatçı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel yazılan “Türk Dünyası Gençleri Ele Ele” şiirini hep birlikte okudu.

TÜRKSOY’un önderliğinde hazırlanan kutlamada, Türk dünyasının birlik ve kardeşliğine vurgu yapıldı.

Kutlamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku'nda söylediği "Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır" ve İsmail Gaspıralı’nın "Dilde, fikirde, işte birlik" sözlerine de atıf yapılarak, 19 Mayıs coşkusu Türk dünyası gençleri arasında paylaşıldı.

TÜRKSOY

Türk dünyasının UNESCO'su olan TÜRKSOY, 1993 yılında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kuruldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Altay, Saha, Tıva, Hakas Cumhuriyeti ve Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri, TÜRKSOY'a gözlemci üye olarak katıldı.

TÜRKSOY, kurulduğu günden buyana Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı

Benzer haberler

TÜRKSOY’lu gençler şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı

TÜRKSOY’lu gençler şiirle 19 Mayıs coşkusunu Türk dünyasıyla paylaştı

İçişleri Bakanı Soylu: Biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla yılmadan hep birlikte yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 19 Mayıs mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı