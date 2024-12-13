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Yaşam

Türkiye'de öğrendiği çiftçiliği memleketinde sürdürmek üzere Suriye'ye gitti

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezinde tarım kursuna katılan 62 yaşındaki Suriyeli Bedriye Bekur, 7 yıl sonra dönme kararı aldığı ülkesinde Türkiye'de edindiği bilgilerle çiftçilik yapacak.

Lale Köklü Karagöz  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Türkiye'de öğrendiği çiftçiliği memleketinde sürdürmek üzere Suriye'ye gitti

Hatay

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Yaklaşık 7 yıl önce savaş nedeniyle Reyhanlı'ya sığınan Bekur da ülkesine dönenler arasında yer alıyor.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezindeki tarım kurslarından faydalanan Bekur, memleketi İdlib'e gönüllü dönerek Türkiye'de öğrendiği çiftçiliği kırsaldaki köyünde sürdürmeyi amaçlıyor.

Bedriye Bekur, gazetecilere, yıllar sonra memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'ye teşekkür eden Bekur, "Hamdolsun buradaki insanlar iyiydi. Türk Kızılay Toplum Merkezinde tarım kurslarına katıldım, onlara çok teşekkür ediyorum. Memlekette topraklarımız var, çiftçiliğe devam edeceğiz. Çok şükür zalim gitti, sizin de bizim yanımıza ziyarete gelmenizi temenni ederim. Halkınıza da teşekkür ederim, çok iyi, güzel insanlardı. İnşallah hep bir kalırız." ifadelerini kullandı.

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