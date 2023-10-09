Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü
Türk Kızılay İstanbul Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.
İstanbul
Etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Doğan, Türk Kızılay İstanbul Kurucu İl Başkanı Kadem Ekşi ile gönüllüler katıldı.
Maltepe Kaymakamı Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın zor zamanlarda vatandaşların yardımına koşan tarihsel kurum olduğunu söyledi.
Kızılayın bu yürüyüşle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Tiryaki, "Hem kendi markasının tanınırlığını vatandaşlara duyurmak hem de modern yaşantımızda yorulan vatandaşlarımızın spora ilgisini çekebilmek amacıyla geleneksel hale getirdiği bu yürüyüşü Maltepe sahilindeki etkinlik alanına kadar Kızılay çalışanlarımız yapıyor." dedi.
Ömer Doğan da sağlıklı bir yaşam için yürüdüklerini anlatarak, "Yürüyüşümüze katılan her bir gönüllümüze teşekkür ediyorum. Kızılay olarak kötü günde nasıl ihtiyaç duyanın yanındaysak, iyi günde de vatandaşımızla birlikte meydanlardayız. İyilik ve sağlık için durmadan yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Kadem Ekşi ise sağlıklı bir yaşam için yürüdüklerini anlatarak, "Obeziteye son, diyoruz, İstanbul'da tüm yurttaşlarımızı yürümeye koşmaya davet ediyoruz. 'Yarına umutla bakanlara selam olsun.' diyoruz." ifadelerini kullandı.
"Sağlığa Yürüyoruz-Dünya Yürüyüş Günü" yazılı afişi açan gruptakiler, Kadıköy Bostancı İskelesi'nden Maltepe Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.