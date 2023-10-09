Dolar
27.70
Euro
29.29
Altın
1,832.60
ETH/USDT
1,636.90
BTC/USDT
27,983.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü

Türk Kızılay İstanbul Şubesi üyeleri, "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında Kadıköy'den Maltepe'ye yürüyerek, sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Zafer Arslan  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Türk Kızılay İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Doğan, Türk Kızılay İstanbul Kurucu İl Başkanı Kadem Ekşi ile gönüllüler katıldı.

Maltepe Kaymakamı Tiryaki, burada yaptığı konuşmada, Kızılayın zor zamanlarda vatandaşların yardımına koşan tarihsel kurum olduğunu söyledi.

Kızılayın bu yürüyüşle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Tiryaki, "Hem kendi markasının tanınırlığını vatandaşlara duyurmak hem de modern yaşantımızda yorulan vatandaşlarımızın spora ilgisini çekebilmek amacıyla geleneksel hale getirdiği bu yürüyüşü Maltepe sahilindeki etkinlik alanına kadar Kızılay çalışanlarımız yapıyor." dedi.

Ömer Doğan da sağlıklı bir yaşam için yürüdüklerini anlatarak, "Yürüyüşümüze katılan her bir gönüllümüze teşekkür ediyorum. Kızılay olarak kötü günde nasıl ihtiyaç duyanın yanındaysak, iyi günde de vatandaşımızla birlikte meydanlardayız. İyilik ve sağlık için durmadan yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı. 

Kadem Ekşi ise sağlıklı bir yaşam için yürüdüklerini anlatarak, "Obeziteye son, diyoruz, İstanbul'da tüm yurttaşlarımızı yürümeye koşmaya davet ediyoruz. 'Yarına umutla bakanlara selam olsun.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlığa Yürüyoruz-Dünya Yürüyüş Günü" yazılı afişi açan gruptakiler, Kadıköy Bostancı İskelesi'nden Maltepe Etkinlik Alanı'na kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 6 terör hedefi imha edildi
Bakan Özhaseki, Bakanlığının deprem bölgesindeki il müdürleriyle bir araya geldi
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonda görüştü
Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret suçlarına göz yumanlar, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesini dinamitlemektedir

Benzer haberler

Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü

Türk Kızılay İstanbul Şubesi sağlıklı yaşam için yürüdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet