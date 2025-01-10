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Yaşam

Tunuslu zanaatkar eskimiş ayakkabılara farklı tasarımlarla hayat veriyor

Tunuslu zanaatkar Şerif Zerevi, başkentte kurduğu atölyede eski ayakkabılara çeşitli tasarımlar yaparak yeniden hayat veriyor.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti, Mahmut Geldi, Ekrem Biçeroğlu  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Tunuslu zanaatkar eskimiş ayakkabılara farklı tasarımlarla hayat veriyor Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Başkent Tunus'un kuzeyindeki La Goulette bölgesinde büyük bir atölye kuran Zerevi, iş imkanı sağladığı genç meslektaşlarıyla eskimiş ayakkabıları hem tamir ediyor hem yeni tasarımlar yapıyor.

Zerevi, adeta yeniden hayat kazandırdığı ayakkabıların atık olmasını engelleyerek "Bu çalışma, üniversite döneminde aklıma geldi. Deri ve ayakkabıcılık alanında bir dükkan açabileceğimi düşündüm." dedi.

Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan Zerevi, AA muhabirine lise öğrencisi olduğu dönem bir moda şirketinin spor ayakkabıları tasarımı projesine katılmasıyla bu alana ilgisinin oluştuğunu belirtti.

"Piyasanın talepleri doğrultusunda ekibimiz büyümeye devam ediyoruz"

Söz konusu moda şirketinin projesindeki çalışmanın komite tarafından kabul edildiğini ve bunun da kendisine cesaret verdiğini aktaran Zerevi, şunları kaydetti:

"Daha sonra düşüncelerimi şu anda ortağım olan Muhammed Enver Hassane ile paylaştım. Hassane ile konuyu etraflıca konuştuktan sonra evden çalışmaya başladık. Ürettiğimiz modelleri Facebook hesabımızdan paylaştık ve gençler tarafından kabul gördü. Bunun üzerine de La Goulette bölgesinde bir şube açtık."

Ayakkabıları yeni tasarım ve renklerle süslediklerini dile getiren Zerevi, "Eski ayakkabıları yenileme hizmetlerimize ilginin artması üzerine de çalışma arkadaşlarımızı ikiden 10'a çıkardık. Bunlar arasında öğrencilerin yanı sıra profesyonel boya ve tasarım ustaları da var. Piyasanın talepleri doğrultusunda ekibimiz büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Zerevi, ayakkabılara yapılacak çizim için önce müzik, spor veya başka bir konuyla ilgili belirli bir tema seçildiğini aktardı.

Filistin direnişinin sembollerinden Debke dansını resmettiler

Bazı zanaatkarların da Filistin meselesi gibi konuları ele aldığını kaydeden Zerevi, "İşlerimizde İsrail'in ihlalleri karşısında dünyanın vicdanını sarsan bir konu olarak Filistin meselesini de ele aldık." dedi.

Genç zanaatkar, Filistin direnişinin sembollerinden Debke dansını da resmettiklerini dile getirdi.

İlham veren Tunus kültürü

Zerevi, çalışmalarında ilham aldıkları kaynaklara ilişkin ise "Fikirlerimizi Tunus kültüründen ve Tunus'un beşik olduğu medeniyetlerden alıyoruz ve dünya kültürlerine de açığız." ifadelerini kullandı.

Tunuslu gençleri kendileri gibi girişimlerde bulunmaya teşvik eden Zerevi, "Bir fikri olan veya herhangi bir teknik veya ticari alanda uzman olan her genç, projesine evinde en basit araçlarla başlayabilir ve cep telefonuyla çalışabilir." dedi.

Tunus'ta ve dünyada çok sayıda kişinin büyük projelerine sosyal medyada paylaştığı küçük bir fikirle başladığına dikkati çekti.

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