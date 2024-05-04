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Yaşam

Tunceli'de bir vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide karşılaştığı tilki yavrusuyla sohbet eden kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Koray Kola  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Tunceli'de bir vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti

Tunceli

İlçeye bağlı Yemişdere köyünde oturan İsmail Yıldırım, arazide gezinirken bir tilki yavrusuyla karşılaştı.

Hayvanı görünce heyecanlanan Yıldırım, otların arazında gezinen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.

Yıldırım, görüntüyü çekerken tilkiye, "Kardeşlerin nerede ya? Sen yalnızsın, sen öksüz kalmışsın. Annenle baban nerede? Gel gel cesur ol. Mangal yürek, cesur yürek gel. Korkma sana bir şey yapmam." diye seslendi.

Tilki yavrusu, daha sonra otların arasındaki yuvasına gizlendi.

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