Tunceli'de bir vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide karşılaştığı tilki yavrusuyla sohbet eden kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Tunceli
İlçeye bağlı Yemişdere köyünde oturan İsmail Yıldırım, arazide gezinirken bir tilki yavrusuyla karşılaştı.
Hayvanı görünce heyecanlanan Yıldırım, otların arazında gezinen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.
Yıldırım, görüntüyü çekerken tilkiye, "Kardeşlerin nerede ya? Sen yalnızsın, sen öksüz kalmışsın. Annenle baban nerede? Gel gel cesur ol. Mangal yürek, cesur yürek gel. Korkma sana bir şey yapmam." diye seslendi.
Tilki yavrusu, daha sonra otların arasındaki yuvasına gizlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.