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Yaşam

Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Edirne'de Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kalan kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı.

Gökhan Balcı   | 19.06.2022
Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Edirne

Tunca Nehri'nin ortasındaki adacıkta bir kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler, itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD'dan bir görevli, nehre düşen kediyi kurtarmak için Tunca Köprüsü'nün seyir terasından ip yardımıyla adacığa indi.

Yanına gelen görevliden korkan kedi, adacığın içindeki otların içine saklandı.

Görevlinin otların içinde aradığı kedi yavrusu, kaçtığı nehirde yüzerek kıyıya çıktı. Kedinin kıyıya çıkmasıyla ekipler bölgeden ayrıldı.

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Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı

Tunca Nehri'ne düşen kedi yavrusu, kurtarma ekiplerinden korkup yüzerek kıyıya çıktı