Tüfekle özçekim yaparken kazara vurulan genç hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da pompalı tüfekle özçekim yapmaya çalışan iki kuzenden biri silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi, diğeri gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşayan Bekir (19) ve kuzeni Furkan T. (18), evde bulunan pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi.
Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bekir T'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayın ardından Furkan T. gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.