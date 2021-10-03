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Yaşam

Tüfekle özçekim yaparken kazara vurulan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da pompalı tüfekle özçekim yapmaya çalışan iki kuzenden biri silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi, diğeri gözaltına alındı.

Mehmet Fatih Aslan   | 03.10.2021
Tüfekle özçekim yaparken kazara vurulan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde yaşayan Bekir (19) ve kuzeni Furkan T. (18), evde bulunan pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi.

Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bekir T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekir T'nin cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından Furkan T. gözaltına alındı.

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