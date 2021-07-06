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Yaşam

Trakya'da çiçeklenen 'Sarı gelin' farklı renk tonlarıyla büyülüyor

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeğinin açmasıyla tarlalar sarıya bürünmeye başladı.

Ufuk Ertop   | 06.07.2021
Trakya'da çiçeklenen 'Sarı gelin' farklı renk tonlarıyla büyülüyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Trakya ovalarında erken ekilen ayçiçeklerinin bir kısmının çiçek açmasıyla tarlalar sarının tonlarına boyanırken, geç ekilenler ise yeşilin tonlarıyla boy atmaya devam ediyor.

Özellikle gün doğumu ve gün batımında ayrı bir güzellik sunan ayçiçeğinin görüntüsü, ilgi çekiyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, tarlalarda görsel şölen sunan ayçiçeğinden bu yıl yüksek verim beklediklerini söyledi.

Ayçiçeğinin oluşum sürecinde güzel yağışlar aldığını aktaran Şaylan, Trakya'nın verimli topraklarında yetiştirilen ayçiçeğinden umutlu olduklarını ifade etti.

Şaylan, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 70'inin Trakya'dan karşılandığını belirtti.

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