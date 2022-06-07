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Yaşam

Topladıkları atıklarla küre tasarlayan öğrenciler kirliliğe dikkati çekti

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladı.

Ahmet Bayram   | 07.06.2022
Topladıkları atıklarla küre tasarlayan öğrenciler kirliliğe dikkati çekti

Manisa

BİLSEM'de eğitim alan 30 öğrencinin "Başka Bir Dünya Yok" sloganıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun danışmanlığında tasarladığı küre, merkezin bahçesinde düzenlenen etkinlikte sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Melih Melik Kara'nın da katıldığı etkinlikte öğrenciler stant açtı, eserlerini tanıttı.

Öğrenciler, topladıkları ambalaj ve karton atıkları ile yarısı kirlenen dünyayı, diğer yarısı ise yeşil dünyayı betimledikleri 4 metre çapındaki küreyle yaşamak istedikleri gezegene ilişkin mesajlar verdi.

Öğrencilerden Gül Sena Irgatoğlu, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için neler yapabileceklerini düşündüklerini, bir küre tasarlamak üzere çalışmaya başladıklarını söyledi.

Plastik atıklarının doğaya karışmasının binlerce yıl aldığını, bunun gelecek nesilleri de tehlikeye attığını anlatan Irgatoğlu, "Bizim bu projedeki hedefimiz eğer çevreyi kirletmeye devam edersek kirli bir dünyada yaşayacağımızdır." dedi.

Öğrencilerden Azra Dirican, temiz bir dünya istediklerini, insanlığı uyarmak istediklerini, Taha Arben Vurgun ise kirliliğe karşı herkesi mücadeleye davet ettiklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise öğrencilerin çevre konusundaki farkındalığının memnuniyet verici olduğunu, bunun toplumun tüm kesimlerince paylaşılmasını arzu ettiklerini kaydetti.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Melih Melik Kara da öğrencilerin çalışmasını çok beğendiğini aktardı.


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