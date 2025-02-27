Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Tokat'ta soğuk hava nedeniyle Artova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Tokat
Artova ilçesinde 5 gün süren kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.
Bazı vatandaşlar, yüzeyi buz tutan Artova Göleti'nin kenarına gelerek fotoğraf çektirdi.
Tokat genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
İl merkezi ve ilçelerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor.
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