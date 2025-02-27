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Yaşam

Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Tokat'ta soğuk hava nedeniyle Artova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ekber Türkoğlu  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Artova ilçesinde 5 gün süren kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

Bazı vatandaşlar, yüzeyi buz tutan Artova Göleti'nin kenarına gelerek fotoğraf çektirdi.

Tokat genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor.

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